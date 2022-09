PALERMO – Maxi rissa nella discoteca in via dell’Arsenale a Palermo. Un gruppo di ragazzi si sono picchiati ieri seri. Alcuni di loro hanno lanciato bottiglie di vetro. Diversi i feriti. La più grave una ragazza colpita al volto e trasportata in ospedale. Le indagini sono condotte dalla polizia che sta sentendo i titolari della discoteca e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire ai responsabili della rissa.