Federer si ritira

Roger Federer annuncia il suo ritiro dal tennis. Il fuoriclasse svizzero, in un post su Instagram, dichiara che la ‘Rod Laver Cup’ della prossima settimana sarà l’ultimo impegno e poi non parteciperà più a tornei dello slam o dell’Atp. Federer, 41 anni, ha vinto in carriera venti titoli del grande slam e in tutto 103 tornei da professionista ma gli ultimi infortuni e la recente operazione a un ginocchio l’hanno costretto a fermarsi a lungo e l’ultima sua apparizione risaliva ormai ai quarti di finale a Wimbledon nel 2021.

“Negli ultimi tre anni, tra infortuni e interventi, ho cercato di tornare competitivo – dice Federer in un messaggio video – ma mi è risultato difficile e il mio fisico mi ha mandato un messaggio. Devo riconoscere che è arrivato il momento di mettere fine alla mia carriera” e pertanto la Laver Cup, che si svolgerà a Londra dal 23 al 25 settembre prossimi, sarà il mio ultimo evento Atp. Dopo 24 anni di carriera da professionista, e oltre 1.500 partite disputate, ho provato a ritrovare la migliore forma fisica. Continuerò a giocare a tennis, ma non negli Slam o ai tornei del circuito Atp”.