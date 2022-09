Exit poll: Schifani nettamente in testa

In base agli exit poll di Opinio-Rai, Renato Schifani vincerà le elezioni in Sicilia attestandosi con una percentuale che va dal 37 al 41 per cento. Il candidato del centrodestra è dato 13 punti davanti al secondo, Cateno De Luca (Sicilia Vera), tra il 24 e il 28 per cento. Segue la candidata di Pd-Cento passi, Caterina Chinnici, tra il 15,5 e il 19,5 per cento, quindi il candidato del M5s Nuccio Di Paola con una percentuale tra il 13 e il 17. Gli altri due candidati (Gaetano Armao e Eliana Esposito) si attesterebbero dall’1,5 al 3,5%.

L’AFFLUENZA SICILIANA. Le urne sono state chiuse alle 23, con qualche ritardo a causa delle file che si sono create durante la giornata. E’ partito subito lo scrutinio per le Politiche, mentre per l’elezione del governatore siciliano lo spoglio comincerà domani alle 14. Nell’Isola alle 19 l’affluenza per le Regionali è stata del 35,44%, un punto in meno rispetto al 2017 (era 36,44%). Per il rinnovo della Camera alle 19 ha votato il 41,9% degli aventi diritto. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 47,05% degli elettori.

L’affluenza registrata alle urne per le Politiche alle 12 è stata invece del 14,77%, in linea con quella registrata nel 2018 quando alla stessa ora aveva votato il 14,28%. Per quanto riguarda il dato relativo alle elezioni Regionali, alle 12 risulta avere votato il 12,54% degli aventi diritto, più dell’11,03% di cinque anni fa. Lo scostamento tra i due dati, malgrado le due consultazioni si svolgano lo stesso giorno, viene spiegato dalla Regione con l’afflusso dei voti degli italiani all’estero per Camera e Senato, che invece non è previsto per le Regionali.