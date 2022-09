Catania, preso Chiarella

Il Catania puntella l’attacca con un giovane. Si tratta di Marco Chiarella, nato a Penne (Pescara) il 14 agosto 2002. L’esterno offensivo (foto Catania SSD), che si allenava con i rossazzurri già da qualche tempo, conta già 7 presenze in Serie C con la maglia del Pescara. In biancazzurro è cresciuto calcisticamente imponendosi tra i migliori emergenti nella stagione 2020/21, in cui si è laureato capocannoniere del campionato Primavera 2 con 13 reti, conquistando con i compagni la promozione nella massima serie della principale competizione giovanile italiana. In Primavera 1, con il club abruzzese, ha disputato 24 gare e firmato 3 gol.