Catania, in fiamme il deposito di detersivi

CATANIA – Fiamme a Catania in un deposito di detersivi e prodotti casalinghi in via Ercole Patti, nella zona della circonvallazione. E’ stato necessario l’intervento di un’autobotte dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Anche oggi è stata una giornata difficile per i pompieri etnei: 23 i roghi in tutta la provincia, alimentati dal grande caldo. Soprattutto sono andate a fuoco vegetazione e sterpaglie.