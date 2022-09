Catania: c’è Somma

Il rinforzo per la difesa è arrivato. Il Catania ha perfezionato il tesseramento di Michele Somma, classe ’95, svincolatosi dal Palermo. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Juventus e vissuto l’esordio in Primavera con la Roma, collezionando 60 presenze impreziosite da 5 reti e vincendo una Supercoppa di categoria, il difensore salernitano (foto Catania SSD) ha disputato nel 2014/15 due gare in Serie A, la prima in maglia giallorossa e la seconda con quella dell’Empoli. Al suo attivo, la trafila nelle nazionali giovanili dall’Under 16 all’Under 21 (26 presenze complessive, un gol in Under 20). Dal 2015 al 2018 in B con il Brescia, Somma ha collezionato 60 partite. Nelle due annate successive, l’esperienza in Spagna con il Deportivo La Coruña, in Segunda División. Dal 2020 al 2022 a Palermo, con i rosanero ha conquistato la promozione in B.

Intanto la campagna abbonamenti è giunta a quota 6.672. Le card We Catania sottoscritte sono 10.414. Per agevolare i tifosi, la società ha disposto l’apertura dei botteghini in Piazza Spedini già da oggi, giovedì 8 settembre: gli sportelli saranno in funzione esclusivamente per la vendita degli abbonamenti. Questi gli orari. Dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00. Sabato dalle ore 9.00 alle 14.00. Domenica: chiusura.