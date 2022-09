CATANIA – Ieri mattina la polizia ha arrestato un uomo per furto. In via Duca degli Abruzzi gli agenti hanno sorpreso due uomini intenti ad armeggiare nel baule di un motociclo. Alla vista dei poliziotti sono scappati, ma dopo un breve inseguimento uno dei due è stato bloccato. Aveva con sé arnesi per lo scasso. La moto sulla quale i due malviventi sono stati visti armeggiare era stata rubata pochi minuti prima dalla via Oliveto Scammacca.