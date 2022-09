Panico: bimba sparita, aveva sbagliato classe

MARSALA (TRAPANI) – Con l’inizio dell’anno scolastico i carabinieri sono dovuti intervenire in una elementare di Marsala in quanto non si trovava una bambina di sei anni cha era stata accompagnata e regolarmente affidata alle insegnanti alle 8 del mattino. I militari si sono precipitati presso l’istituto scolastico per verificare la situazione. Caso risolto in pochissimo tempo: la piccola era solo entrata nell’aula sbagliata. Sospiro di sollievo per i genitori.