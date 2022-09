CATANIA – Prima pietra per la nuova chiesa al Villaggio Dusmet. Ha preso il via il cantiere di costruzione di un moderno polo religioso nel rione popolare a nord-est di Catania, opera finanziata dall’assessorato regionale alle Infrastrutture per oltre due milioni di euro e curata dall’Iacp di Catania. L’arcivescovo Luigi Renna ha partecipato a un’affollata cerimonia assieme all’assessore regionale Marco Falcone, al presidente Iacp Angelo Sicali e al parroco don Orazio Bonaccorsi. L’intervento, aggiudicato dall’Iacp a un’impresa agrigentina, prevede la realizzazione della nuova parrocchia “San Giovanni Apostolo Evangelista” in contrada Cuginotta. Nello spazio tra largo San Gaspare Bertoni e via La Rocca verranno demoliti i fabbricati preesistenti e vedrà la luce un edificio con annesso centro servizi destinato alle attività di aggregazione socio-culturale ed educativa nel quartiere. Nel 2021 la Regione aveva finanziato l’opera stanziando 2,1 milioni di euro.