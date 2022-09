BELPASSO (CATANIA) – Ripartono i lavori di manutenzione della Sp 15, cavalcavia sulla Ss 121, in territorio di Belpasso. L’Anas ha predisposto un progetto di sistemazione strutturale, sospendendo il cantiere estivo. Il provvedimento si era necessario per le numerose istanze pervenute dai sindaci e dagli utenti di strutture turistiche esistenti in zona. L’Anas ha quindi stabilito di riprendere i lavori per eseguire le opere necessarie.