SIRACUSA – Sbarco di 35 migranti, di probabile origine del Bangladesh, nella località balneare di Ognuna. I migranti, giunti sulla costa provenienti probabilmente dalla Grecia o dalla Turchia, sono stati intercettati e trasferiti a Portopalo di Capo Passero per le operazioni di identificazione. E’ probabile che siano arrivati sotto costa a bordo di quella che viene definita “nave madre”, considerando che hanno poi raggiunto il litorale con un barchino non in condizione di affrontare una traversata in mare aperto.