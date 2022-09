A Catania quelle strane ‘fioriere’

Si avvicina la stagione delle piogge e a Catania cresce la preoccupazione per l’enorme numero di tombini otturati da rifiuti, cemento e terra, che rappresentano un serio pericolo e a volte rischiano di essere scambiati per fioriere, come in via Scandurra. Gli allarmi arrivano dalle vie Montesano, Petrella, Pidatella, Gemmellaro, Vittorio Veneto, ma è veramente impossibile fornire un elenco completo e aggiornato in considerazione delle segnalazioni che continuano ad arrivare dai cittadini.

Catania si riempie di 'fioriere'

“E’ necessario intervenire al più presto”, dice Paolo Ferrara, presidente della III municipalità. “Le strade si allagano sempre”, si lamentano residenti e commercianti. Non solo incuria, ma anche scarsa attenzione: l’esempio lampante arriva dalle vie D’Angiò ed Orto dei Limoni, appena asfaltate, tombini compresi. Sarà importante anche la collaborazione dei cittadini affinché non abbandonino mobili, ingombranti e rifiuti di ogni tipo che rischiano di creare un tappo per grate e chiusini, ostruendo il deflusso delle acque piovane.