Trovato morto il giovane scomparso a Salemi

SALEMI (TRAPANI) – È stato trovato morto Manuel Spagnolo, di 21 anni, il giovane di Salemi di cui non si avevano più notizie dalla notte tra il 10 e l’11 agosto. Il cadavere è stato trovato in un casolare abbandonato, tra le contrade Gessi e Vigna Grande, sempre a Salemi. Sul posto si sono recati i carabinieri per i rilievi del caso. I familiari avevano denunciato la sua scomparsa e la prefettura di Trapani aveva subito attivato un piano per le ricerche. Anche il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, aveva lanciato un appello affinché venissero fornite notizie utili per il ritrovamento del giovane.