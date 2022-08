Catania, debutto a San Cataldo

Il dipartimento Interregionale della Lega dilettanti ha reso noto il regolamento e il calendario della Coppa Italia di Serie D 2022/2023. Il Catania esordirà nel turno preliminare, domenica 21 agosto alle 16, in casa della Sancataldese. In caso di passaggio del turno, i rossazzurri sfideranno il Paternò il 28 agosto, sempre alle 16 e sempre in trasferta. Al turno preliminare è, allo stato, ammesso con riserva anche il Giarre, in virtù del decreto del Tar Lazio dello scorso 9 agosto.