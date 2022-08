Temporale e allagamenti nel Catanese

CATANIA – Un forte temporale si è abbattuto sul Catanese, con pioggia e forte vento anche nel capoluogo etneo. I vigili del fuoco hanno in corso interventi di svuotamento di aree allagate a Santa Venerina, Giarre, Zafferana e Acireale.

LE PREVISIONI. Sarà un inizio settimana prevalentemente soleggiato con temperature nella media stagionale. Un’alta pressione protegge, infatti, il Nord e gran parte del Centro, mentre al Sud e in Sicilia si registrerà qualche temporale pomeridiano. Secondo Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, la posizione decentrata verso Ovest dell’anticiclone favorirà la discesa di correnti settentrionali su tutte le regioni. Il vento, principalmente di Maestrale, oltre a riportare un clima più accettabile su tutte le regioni, favorirà la formazione di un vortice che dai Balcani punterà le regioni meridionali. Conseguentemente, il tempo sarà prevalentemente soleggiato al Nord (soprattutto a Ovest), su gran parte del Centro (meno sulle Adriatiche), in Sardegna e sulla Sicilia occidentale. Sul resto delle regioni, in particolare al Sud, l’atmosfera diventerà via via sempre più instabile e con temporali anche molto forti che, specie da martedì 23, colpiranno Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia centro-orientale. Le temperature si manterranno in media con il periodo almeno fino a mercoledì 24.

Lunedì 22. Al Nord: sole prevalente. Al Centro: bel tempo. Al Sud: qualche pioggia su Calabria e Sicilia.

Martedì 23. Al Nord: tante nubi al Nordest. Al Centro: rovesci su Abruzzo e Molise, poi anche sul basso Lazio. Al Sud: forti temporali possibili ovunque.

Mercoledì 24. Al Nord: bel tempo e caldo gradevole. Al Centro: cielo poco nuvoloso. Al Sud: ancora temporali, specie su Campania, Basilicata e Calabria. Tendenza: da giovedì pressione in ulteriore aumento, sole più prevalente.