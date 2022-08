MILO (CATANIA) – È stato rinviato a domenica 28 agosto, per le avverse condizioni meteo, il concerto tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla in programma questa sera nel teatro ‘Lucio Dalla’ di Milo. La Pro Loco di Milo, in concertazione con la produzione degli artisti, comunica che i biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Chi vorrà chiedere il rimborso, invece, potrà farlo entro e non oltre il 25 agosto attraverso i sistemi di vendita utilizzati.