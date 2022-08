Studentessa stuprata, il ragazzo nega

PALERMO – Il 22enne Giuseppe La Mantia durante l’interrogatorio di garanzia ha ribadito di non avere violentato la studentessa tedesca aggredita lo scorso 29 luglio in via Polara, a Palermo, non distante dal tribunale. Il giovane, che è stato arrestato lo scorso fine settimana con l’accusa di violenza sessuale, ha risposto alle domande del giudice e ha raccontato di avere incrociato la giovane e di avere percorso un tratto di strada assieme a lei.

Ha anche ammesso di essere la persona inquadrata dalle telecamere della zona. Dal canto suo la ragazza l’avrebbe riconosciuto. E non avrebbe dubbi. Ha raccontato di essere uscita per inviare alcune mail usando il wifi free. Poi è tornata indietro e verso la casa presa in affitto per l’Erasmus. Durante il tragitto è stata presa alle spalle e scaraventata per terra e violentata. I medici dell’ospedale hanno riscontrato lividi e lesioni compatibili con l’aggressione. Gli esami ospedalieri hanno confermato gli abusi sessuali