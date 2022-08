‘Chinnici si ritirerà, la destra sceglierà Minardo’

PALERMO – “Caterina Chinnici si ritirerà domani perché oggi sarà ufficializzata la spaccatura tra Pd e M5s, la Chinnici è entrata in crisi perché non è fatta per queste cose, una brava persona che non è abituata a questi giochi. Il segretario regionale della Lega Nino Minardo sarà il candidato del centrodestra: è riuscito ad acquistare le posizioni che mancavano”. Presentando le sue liste a Palermo, il candidato alla presidenza della Regione siciliana Cateno De Luca ha elargito le sue previsioni sugli avversari principali.

“L’asse che è prevalso è stato quello di Raffele Lombardo. Ma la partita la vinco io. Sotto il profilo tecnico non c’è dubbio che la ricandidatura di Musumeci sarebbe stata quella più forte. Minardo chi è? Non ha mai amministrato neanche un condominio. Ma questo sarà tema di campagna elettorale”, ha detto l’ex sindaco di Messina.

“Siamo dati al 30% dopo un duro lavoro e a seguito delle defaillance nei due poli e allo spappolamento che vedremo nei prossimi giorni. Perché domani sarà ufficializzato il candidato del centrodestra che ci aiuterà a vincere le elezioni, è prevalso il denaro, il petrolio della famiglia Minardo, petrolio che ha collegamenti filo russi. La Lega ha espresso il suo candidato. Se come pare si spaccherà il fronte del centrosinistra che ha portato alla elezione di Caterina Chinnici, con le primarie, lei si ritirerà. E anche sul fronte del centrosinistra spunterà qualche dinosauro che ci agevolerà il percorso”.