La polizia ha sequestrato due terreni sottoposti a vincolo paesaggistico e utilizzati, invece, come parcheggio a pagamento per i fruitori dei lidi della zona. I terreni, nei comuni di Pachino e di Portopalo di Capo Passero, sono adiacenti a stabilimenti balneari molto frequentati. Senza alcuna autorizzazione della competente Soprintendenza, le aree sono state trasformate in parcheggi alterando o, in alcuni casi, distruggendo, le bellezze naturali e paesaggistiche. Una donna di 26 anni, affittuaria di uno dei due terreni, e un uomo di 49 anni, proprietario dell’altro, sono stati denunciati. L’operazione è stata coordinata dalla Procura di Siracusa e condotta dagli agenti del commissariato di Pachino e dalla Polizia municipale.