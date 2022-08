Ruba in un’abitazione, preso in flagranza

MESSINA – I Carabinieri della Stazione di Falcone, in collaborazione dei colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo per furto aggravato e violazione della misura della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, Bari, cui l’individuo era sottoposto.

E’ stata una telefonata al 112 a segnalare la presenza dell’uomo il quale, dopo essersi introdotto all’interno di un’abitazione nel comune di Oliveri, è stato notato mentre scavalcava un muro di recinzione per darsi alla fuga. Il tempestivo intervento dei Carabinieri, grazie anche alla collaborazione di alcuni passanti, ha consentito di rintracciare l’individuo che è stato bloccato e, a seguito di una perquisizione è stato trovato in possesso di un tablet e di un telefono cellulare asportati dall’abitazione cui poco prima si era furtivamente introdotto. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario e l’uomo è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.