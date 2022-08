Rushdie accoltellato: è grave

Le condizioni di Salman Rushdie, lo scrittore accoltellato durante un festival letterario nello Stato di New York, sono gravi. Secondo quanto riferito dal suo agente, l’autore dei “Versi satanici” – subito sottoposto a una lunga operazione – rischia di perdere un occhio e ha i nervi di un braccio recisi, oltre al fegato danneggiato.

Rushdie è attaccato a un respiratore e non può parlare. Il moderatore dell’incontro, anche lui rimasto ferito, è già stato dimesso. Fermato l’autore dell’agguato, un 24enne del New Jersey. Sconosciuto il movente. In assenza di reazioni ufficiali dalle autorità iraniane, l’agenzia Fars pubblica intanto un editoriale, augurandosi che Rushdie “tiri le cuoia”.