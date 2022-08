L’odore è inconfondibile: beccato pusher a Catania

CATANIA – I carabinieri di Catania Nesima hanno arrestato un 27enne per spaccio di droga. Erano andati a verificare che fosse nella sua casa di San Giorgio, dove gli erano stati imposti i domiciliari, in via della Salvia. Lì un militare ha sentito un odore acre, inconfondibile.

E’ scattata la perquisizione, davanti al giovane che era visibilmente nervoso: all’interno di un armadio in effetti c’era uno zaino che conteneva circa 700 grammi di marijuana e 800 di cocaina pura. In una cassettiera sono poi saltati fuori due bilancini di precisione e la somma di 145 euro. Il 27enne è stato portato nel carcere di Piazza Lanza.