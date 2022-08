Ristoratori e pescatori multati nel Trapanese

TRAPANI – I carabinieri della motovedetta d’altura CC 811 “Pignatelli”, dipendente dal Comando Compagnia di Trapani, hanno intensificato i servizi di controllo delle zone costiere. Nel corso di un mirato servizio di polizia marittima finalizzato alla prevenzione degli illeciti alimentari nella filiera ittica e al Codice della Navigazione, i militari dell’Arma hanno accertato l’acquisto di prodotti ittici privi di etichettatura per la tracciabilità, effettuato dal titolare di un’attività di ristorazione sull’isola di Marettimo. Il titolare del ristorante ed il comandante dell’imbarcazione sulla quale è stato trasportato il pescato non etichettato, sono stati raggiunti da una sanzione amministrativa di 1.500 euro ciascuno, per violazione dei precetti normativi relativi alla tracciabilità, volti a tutela della salubrità del prodotto e della salute dei consumatori. I militari dell’Arma hanno elevato 5 sanzioni amministrative a carico di altrettanti soggetti, per complessivi 1.070 euro, a seguito dell’accertamento di varie violazioni del Codice della navigazione.