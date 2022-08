PALERMO – Un diciottenne è stato picchiato e rapinato in via Pietro Scaglione a Palermo, la notte tra sabato e domenica. Il ragazzo stava tornando a casa quando è stato bloccato da due uomini a bordo di un’auto che lo hanno colpito con alcuni pugni e gli hanno portato via il borsello con il cellulare, documenti e pochi euro. Dopo il colpo i due uomini sono fuggiti.