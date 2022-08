Rifiuti, alla scoperta del ‘mostro’ catanese

“Tanto finiscono tutti insieme”. Sono in molti a pensarlo dei rifiuti, ma non è così. Per dimostrarlo Lorena Dolci, inviata dei tg di Antenna Sicilia e Telecolor, ha seguito il viaggio dei sacchetti della spazzatura catanesi. Facendo la conoscenza del “mostro” che ha il compito di riciclare l’immondizia, all’interno dell’impianto di trattamento e separazione alla zona industriale.

Il mostro che separa tutto

Gli addetti spiegano dettagliatamente come funziona l’imponente macchinario. E sul lavaggio della plastica, alla fine del servizio, finalmente viene svelato qualcosa che in molti si chiedono.