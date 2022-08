Armato di cacciavite lo rapina del cellulare: preso

CATANIA – Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver rapinato il 27 maggio scorso armato di un cacciavite un giovane di 27 anni del cellulare mentre quest’ultimo intorno all’1 e 30 di notte percorreva a piedi il tratto di corso Italia compreso tra piazza Verga e piazza Europa. I militari dell’Arma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip per rapina aggravata. Dopo la rapina il malvivente si era allontanato a bordo di una Fiat Punto. La denuncia presentata dalla vittima e la descrizione del rapinatore hanno consentito agli investigatori di identificare il presunto autore, già conosciuto per analoghe vicende.