PETROSINO (TRAPANI) – I carabinieri di Petrosino, con l’aiuto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del XII Reggimento Sicilia, hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un pregiudicato che più volte sarebbe stato violento verso i familiari. Il ragazzo è stato denunciato dai genitori. Dopo l’ennesimo episodio di violenza, in presenza dei militari li avrebbe minacciati di morte.