Pugni ad autista Amat, identificato aggressore

La polizia di Stato, nel giro di poche ore dall’accaduto, ha individuato e denunciato in stato di libertà un 56enne palermitano resosi responsabile di un’aggressione ai danni di un dipendente dell’azienda Amat con mansioni di autista. La lite sarebbe scaturita da un diverbio stradale legato ad una mancata precedenza rivendicata da entrambi: sia dall’autista della vettura Amat che collega piazza Croci e Vergine Maria che dal conducente di un furgone. Proprio quest’ultimo ha inseguito il mezzo pubblico per un centinaio di metri e ottenuto che si fermasse, ha cominciato a sferrare pugni sul finestrino dell’autista, rimasto attonito. Individuato il furgone dalla targa fornita da alcuni testimoni che viaggiavano sul mezzo Amat, gli agenti sono così risaliti al proprietario e alla sua identità contestandogli i reati di violenza al P.U. e interruzione di servizio pubblico. La sua posizione sarà definitiva solo dopo l’emissione di una, eventuale, sentenza passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza.