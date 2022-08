MARSALA (TRAPANI) – I carabinieri hanno denunciato tre marsalesi ed un nigeriano per lesioni aggravate ai danni di un ventenne tunisino. Il pestaggio è andato in scena in pieno centro storico intorno alle 3 di notte. Il ragazzo, trasportato in ospedale con ferite al volto, non ha tuttavia voluto presentare denuncia e neppure indicare il nome degli aggressori. Ma una telecamera di videosorveglianza della zona ha ripreso l’aggressione per intero. Nelle immagini di videosorveglianza si vede anche una donna che sembra cercare di bloccare gli aggressori. Gli accertamenti successivi hanno consentito di risalire all’identità dei vari protagonisti. Il pestaggio sarebbe una ritorsione nei confronti del giovane.