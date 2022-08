Ecomac, fiamme ancora da domare

AUGUSTA (SIRACUSA) – Non è stato ancora del tutto domato l’incendio scoppiato ieri pomeriggio, ad Augusta, nello stabilimento della Ecomac, azienda specializzata nello smaltimento dei rifiuti. In fiamme il materiale plastico che si trovava all’interno che ovviamente ha sprigionato e continua a sprigionare un’alta colonna di fumo; la densa nube è visibile a molti chilometri di distanza.

Ecomac brucia.mp4

Sul posto stanno operando squadre dei vigili del fuoco provenienti da Catania, Augusta, Siracusa, Ragusa, Comisi e Lentini oltre ai mezzi della Protezione civile e della Forestale. Come vedete nelle immagini, girate questa mattina, ci sono ancora dei focolai che richiedono un’attenzione particolare soprattutto per l’infiammabilità del materiale. Non è ancora chiaro se il rogo sia di natura dolosa. L’incendio si sarebbe sviluppato, a quanto pare, all’interno di un deposito adibito a materiale plastico e dalle prime supposizione potrebbe essersi verificato a causa di condizioni meteo avverse. La Ecomac Smaltimenti srl gestisce un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. L’impianto, sito in contrada San Cusumano, si trova nelle zone adiacenti alle raffinerie che operano nel quadrilatero industriale tra Augusta, Melilli, Priolo e Siracusa, ma si escluderebbe un eventuale compromissione degli stabilimenti produttivi. La nube ha destato allarme tra i cittadini di Priolo e Augusta che hanno inizialmente pensato ad un incendio nella zona industriale. Il vento ha sospinto la nube in direzione di Siracusa dove, in serata, il sindaco Italia ha raccomandato ai cittadini di restare in casa e chiudere porte e finestre.

I danni alla Ecomac sono ingenti e da quantificare.