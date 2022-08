Mare inquinato: niente bagno a Giardini

GIARDINI NAXOS – Dopo gli accertamenti dell’Asp di Messina, effettuati in collaborazione con la capitaneria di porto, il sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, ha emanato un divieto temporaneo di balneazione in tre punti della costa giardinese. In particolare il divieto è in vigore in zone frequentate dai bagnanti e precisamente: alla foce del torrente San Giovanni, alla foce del torrente Santa Venera e allo sbocco del canale Recanati.

Il Comune sta predisponendo i cartelli coi divieti. L’ analisi delle acque dovrà essere ripetuta per altre due volte nella speranza che i valori di inquinamento possano rientrare nella norma e consentire nuovamente la balneazione.