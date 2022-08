PALERMO – Un turista ungherese di 53 anni è stato investito da uno scooter a Palermo ed è in rianimazione nell’ospedale Civico per un violento trauma cranico; l’incidente è avvenuto la scorsa notte in via Roma all’altezza di via Livorno. A bordo del mezzo c’erano un ragazzo di 27 anni e una ragazza empolese di 26anni, anche le rimasta gravemente ferita.