In Sicilia pure il Covid va in vacanza

Sono 710 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 6.010 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano 1.920. Il tasso è al 12%%, in diminuzione rispetto al 15 ieri. I guariti sono 21.230, i morti 16. Negli ospedali i ricoverati sono 859, nove in più rispetto al giorno precedente; in terapia intensiva sono 43, quattro in meno rispetto a ieri.

Per quanto riguarda le province si registrano a Palermo 181 casi, a Catania 129, a Messina 102, a Trapani 75, ad Agrigento 73, a Ragusa 53, a Siracusa 51, a Caltanissetta 31, a Enna 15.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 11.976. Ieri erano 26.662. Le vittime del virus sono 113, in aumento rispetto alle 74 di ieri. Il tasso è al 15%, stabile rispetto a ieri. Eseguiti 75.602 tamponi. Sono 339 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 23. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 9.052, cioè 126 in più rispetto a ieri.