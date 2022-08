Il “Tropitalia Tour” di Mario Venuti approda in Sicilia

Ritorna il “Tropitalia Tour” di Mario Venuti, che questa estate toccherà anche la sua Sicilia. Sul palco insieme a Mario Venuti e Tony Canto – produttore artistico dell’album e del tour – ci saranno: Vincenzo Virgillito al contrabbasso, Franco Barresi alle percussioni e Manola Micalizzi alle percussioni e cori. Afferma Mario Venuti: “Il tour Tropitalia trova proprio in estate la sua dimensione più congeniale, e verrà a trovarvi nelle vostre località di vacanza con il suo bagaglio di canzoni italiane vestite di tropici. Il divertimento, nostro e vostro, è assicurato. Vi aspettiamo!”. Queste le tappe nell’isola, il cui programma è in aggiornamento:

06/08/22 – San Teodoro (ME) – Piazza Roma (Band)

15/08/22 – Pachino (ME) – Piazza della Vittoria (Band)

17/08/22 – Malfa (Salina ME) – Piazza Immacolata (Band)

30/08/22 – Marsala (TP) – Teatro a mare – Riserva dello Stagnone – (Solo)

03/09/22 – Terrasini (PA) – Anfiteatro Villa a Mare – (Duo)