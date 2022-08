Un nuovo volto per il porto di Augusta

SIRACUSA – Lavori per un totale di 46 milioni di euro al porto di Augusta. L’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale ha messo a bando un appalto per la manutenzione straordinaria delle banchine e dei piazzali retrostanti il porto commerciale e la nuova darsena servizi del Porto di Augusta. L’intervento, che comprende anche la manutenzione straordinaria del pontile per l’ormeggio di navi Ro-Ro e degli impianti tecnici, avrà un importo di 25,1 milioni di euro ed una durata di 18 mesi. “Sono molto soddisfatto – afferma il presidente Francesco Di Sarcina -. Stiamo rispettando i tempi del programma che ci eravamo ripromessi di portare a termine entro i primi mesi del 2023”.

E ieri è stato sottoscritto fra l’Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia orientale, lo Stato Maggiore della Marina tramite il Comando Marittimo Sicilia, la direzione dei lavori e del Demanio del segretariato generale della Difesa ed il Comune di Augusta, un accordo di programma per la realizzazione della terza via di collegamento fra i comprensori portuali dell’isola di Augusta e la terraferma. La realizzazione di un terzo ponte che colleghi l’isola di Augusta alla terraferma rappresenta un’opera infrastrutturale essenziale per garantire il raccordo degli impianti portuali civili e militari che ospitano anche i servizi di supporto per le attività nel porto di Augusta. L’opera, il cui costo è di circa 21 milioni di euro, verrà completata entro la fine della prima metà del 2026, così come previsto per le opere infrastrutturali finanziate nell’ambito del Pnrr.