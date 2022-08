Il Palermo riparte da Brunori

Il Palermo di Eugenio Corini parte con il piede giusto e vince la prima in Serie B superando 2-0 il Perugia al Barbera. Avvio equilibrato con il Palermo che crea maggiore pressione e gli umbri che difendono con ordine.

Al 24′ contropiede rosanero con Floriano che corre verso la porta, appoggia per Elia che viene atterrato da Lisi: rosso diretto per il giocatore del Perugia e calcio di rigore che Brunori trasforma con una conclusione forte e centrale. Il Perugia subisce il colpo dell’inferiorità numerica e non riesce a rendersi pericoloso. Al 48′ Palermo ancora insidioso in contropiede con Brunori che avanza palla al piede, serve in area Elia che con un forte esterno trafigge Gori: il gol viene però annullato dal Var per un fuorigioco millimetrico dell’esterno rosanero.

Nella ripresa ci provano ancora il padroni di casa su calcio di punizione con Valente che sfiora l’incrocio. Al 18′ il Perugia si divora il pareggio: Kouan raccoglie il pallone dopo una corta respinta della retroguardia di casa e serve Melchiorri, l’attaccante mira al secondo palo ma riesce solo a sfiorarlo. Al 23′ è invece il Palermo a raddoppiare: splendido suggerimento in verticale di Brunori che spiazza la difesa avversaria e consente a Elia di ritrovarsi solo al limite dell’area e di battere il portiere con un destro vincente. A dieci minuti dallo scadere a mancare il tris è Buttaro che angola troppo sul secondo palo dopo l’assist filtrante di Stoppa.

PALERMO-PERUGIA 2-0

Palermo (4-2-3-1): Pigliacelli 6.5, Buttaro 6.5, Nedelcearu 6.5, Marconi 6.5, Sala 6.5 (20′ st Crivello 6); Damiani 6, Broh 6.5; Valente 6.5 (15′ st Stoppa 6), Floriano 6 (1′ st Soleri 6), Elia 7 (45′ st Pierozzi sv); Brunori 7. In panchina: Grotta, Massolo, Somma, Silipo, Fella, Doda, Peretti, Lancini. Allenatore: Corini 6.5.

Perugia (3-4-2-1): Gori 6; Sgarbi 6, Curado 6 (23′ st Angella sv), Dell’Orco 6.5; Casasola 6, Iannoni 5.5 (27′ st Paz sv), Vulic 6 (43′ st Ghion sv), Righetti 5.5 (36′ pt Di Serio 6); Lisi 5, Kouan 5.5; Melchiorri 5.5 (27′ st Oliveri sv). In panchina: Furlan, Moro, Vulikic, Angori, Vano, Giunti, Sulejmani. Allenatore: Castori 5.5

Arbitro: Ayroldi di Molfetta 6.

Reti: 25′ pt Brunori (rigore), 23′ st Elia.

Note: spettatori: 21.835. Espulso: 24′ pt Lisi per fallo su chiara occasione da gol. Ammoniti: Iannoni, Dell’Orco, Floriano, Vulic, Kouan, Curado, Nedelcearu. Angoli: 6-2 per il Perugia. Recupero: 5′; 5′.