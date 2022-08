Una cinquina per il Catania

Cinque gol per il Catania nel secondo test stagionale, sostenuto al Totuccio Carone di Ragalna con il Città di Taormina, formazione militante nel girone B del campionato di Eccellenza.

Le reti:

5’ pt – Accelerazione e cross da sinistra di De Luca, palla in rete dopo la deviazione di un difensore: 1-0

33’ pt – Dopo la traversa colpita dagli ospiti con Assenzio (27’), il Catania raddoppia con un destro dal limite di Giovinco: 2-0

3’ st – Forchignone entra in area e supera il portiere avversario con una conclusione sul primo palo: 3-0

22’ st – Dopo la traversa di Giovinco su punizione (17’), a segno Sarao con un tocco che scavalca il portiere in uscita: 4-0 (foto Catania SSD)

26’ st – De Luca trasforma il rigore concesso per un fallo ai danni di Di Grazia: 5-0.

Queste le formazioni

Catania (4-3-3) – Bethers; Rapisarda (13’ st Ferrara), Castellini, Lorenzini, Chinnici; Rizzo (13’ st Di Grazia), Lodi (20’ st Vitale, aggregato), Palermo (13’ st Bani, aggregato); Forchignone (13’ st Sarao), Giovinco (20’ st Frisenna), De Luca. Allenatore: Ferraro. Lavoro differenziato per Pino, Alessandro e Andrea Russotto.

Città di Taormina: Cirnigliaro (28’ st Garcia); Pulvirenti (15’ st Pantano), Echeverria, Trovato (34’ st Caltabiano), Godino (15’ st Lo Re); Ferraù (15’ st Quintoni), Assenzio (37’ st Tonzuso), Viscuso (1’ st D’Amico); Biondo (28’ st Ferio), Cannavò (1’ st Famà), Lucarelli. Allenatore: Coppa.