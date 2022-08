Il Catania parla anche straniero

Arriva lo straniero. Il Catania ha acquisito a titolo temporaneo dal Piacenza il giovane portiere lettone Klavs Bethers, classe 2003. In patria ha debuttato ad appena 16 anni in seconda serie e nella coppa nazionale con il Grobinas; in seguito, ha completato la formazione calcistica nel Liepaja.

"Voglio fare bene"

Nella scorsa stagione ha collezionato 18 presenze con il Città di Sant’Agata in Serie D, tra campionato e playoff, subendo complessivamente 12 reti e sommando 10 “clean sheet”. Bethers ha disputato 3 gare con la Lettonia Under 17.