GELA (CALTANISETTA) – Fissata per il 31 agosto una riunione all’assessorato regionale alla Salute per discutere la problematica della carenza di personale medico sull’ambulanza della postazione del 118 del comune di Gela. L’assessorato ha inviato una nota di convocazione indirizzata al direttore generale dell’Asp Alessandro Caltagirone, al sindaco di Gela Lucio Greco e al direttore della centrale del 118 Giuseppe Misuraca. L’Asp, come ha spiegato il manager Caltagirone, si era subito mossa per ottenere una convocazione che è arrivata questa mattina.