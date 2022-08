AVOLA (SIRACUSA) – Gli agenti del Commissariato di Avola hanno arrestato un uomo di 38 anni, avolese, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di evasione dagli arresti domiciliari cui era stato sottoposto dal 10 di agosto scorso. L’uomo è stato sorpreso, nei pressi del borgo marinaro di Avola, in possesso di una cassetta in plastica e di un sacco di juta pieni di limoni “verdelli” del peso totale di circa 70 chilogrammi dei quali non sapeva fornire la provenienza.