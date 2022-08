GELA – Tre locali, tra il lungomare di Gela e il quartiere Macchitella, sono stati sanzionati dai poliziotti del commissariato di Gela che hanno eseguito controlli amministrativi insieme a personale della Siae. Il titolare del primo bar è stato multato poiché nell’esercizio, privo di licenza per organizzare serate danzanti c’era musica ad alto volume e una trentina di avventori che ballavano. Nel secondo esercizio, gli agenti hanno constatato la presenza di circa 300 persone che danzavano in un’area esterna del locale a fronte di una licenza per trattenimenti danzanti per la sala interna, rilasciata dal Commissariato, con capienza massima di 95 persone. Analoga situazione è stata riscontrata dagli agenti del Commissariato nel terzo esercizio dove, i poliziotti, a fronte di una licenza temporanea per trattenimenti danzanti rilasciata con capienza fino a 199 persone, hanno trovato 300 persone. Tutti i titolari degli esercizi commerciali sono stati, inoltre, invitati a rispettare l’ordinanza comunale del divieto di somministrazione di bevande alcoliche in contenitori di vetro e di divieto di vendita di super alcolici.