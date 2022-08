Fanno pipì per strada: pagheranno 45.000 euro

SAN GIOVANNI GEMINI (AGRIGENTO) – Nel centro storico di San Giovanni Gemini i carabinieri durante il weekend hanno multato per un totale di 45 mila euro (5 mila euro ciascuno) nove ragazzi sorpresi a urinare per strada. La situazione di degrado andava avanti da tempo, generando disagio nei residenti; si è reso quindi necessario un servizio di controllo e i militari hanno sanzionato 9 tra ragazzi e ragazze in prossimità dei principali luoghi di ritrovo.