“Facevamo l’aperitivo, Armani ci ha portato in salvo”

“Fiamme altissime che tagliavano le campagne e lapilli lanciati a distanza. Di notte l’incendio di Pantelleria ha portato alla mente scene da eruzione laviche, come quelle dell’Etna”. Il sindaco Vincenzo Campo racconta così la nottata terribile vissuta sull’isola. Nelle contrade Favarotta, Khamma e Perimetrale le fiamme hanno aggredito ettari di vegetazione, mettendo in pericolo diverse abitazioni che sono state evacuate. In fuga i turisti. Tra le ville sgomberate quelle del giocatore Marco Tardelli e dello stilista Giorgio Armani.

Il fuoco e la fuga

Un incendio di natura dolosa, secondo Salvatore Cocina, capo della protezione civile regionale. “Ci sono pochi dubbi – spiega -. Abbiamo individuato almeno due punti, stiamo verificando se ce ne siano altri. Altro elemento che fa propendere per l’azione dolosa è il vento di scirocco che soffia sull’isola: sappiamo per i criminali è un’arma in più”. La Procura di Marsala ha aperto un’inchiesta: due i punti di innesco lontani 400 metri l’uno dall’altro, dato che potrebbe essere compatibile pure con un evento accidentale.

In mattinata la situazione è tornata alla normalità, anche grazie all’intervento di due canadair in azione dall’alba e dai rinforzi dei vigili del fuoco arrivati con un traghetto e un aereo dell’aviazione militare decollato da Birgi. E’ stato importante l’intervento dei soccorritori avviato ieri sera e anche il calo della forze del vento di scirocco che non ha più alimentato le fiamme.

Non risultano persone e abitazioni coinvolte. I danni più ingenti riguardano la macchia mediterranea pesantemente interessata dalle fiamme. In totale sono state 30 le persone evacuate. Chi ha potuto è salito sulle barche e sui gommoni per allontanarsi il più possibile. Le ville e i dammusi più vicini al fronte del fuoco sono stati sgomberati, inclusa quella dello stilista Giorgio Armani che stava ospitando alcuni amici quando ha dovuto abbandonare di gran corsa la sua dimora a bordo del suv per raggiungere la costa e salire sulla barca. Armani sta bene e la villa è salva, solo qualche palma al confine della casa è stata toccata dal maxi rogo. “Armani ha sempre la reazione giusta al momento giusto – racconta una collaboratrice dello stilista, ospite della villa -. Stavamo facendo l’aperitivo quando abbiamo visto le fiamme, ci hanno avvisati subito del pericolo e lui ci ha portati in salvo in barca, dove abbiamo passato la notte. Adesso siamo di ritorno per verificare i danni, ma per quello che sappiamo dovrebbe essere tutto a posto”.

La capitaneria di porto ha fatto salire sulle proprie motovedette alcuni turisti in fuga. “Dopo una estate torrida e piena di incendi, questa sera anche la mia amata Pantelleria brucia. Un incendio doloso qui dove nemmeno possono arrivare i canadair a causa del vento. Basta incendi dolosi, chi deturpa il nostro patrimonio deve pagarla carissima”, ha scritto in un tweet la giornalista Myrta Melino, che ha una abitazione sull’isola assieme a Marco Tardelli.