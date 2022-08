Covid: in Sicilia 2.825 i nuovi positivi, 24 i morti

Incidenza in diminuzione per la terza settimana consecutiva, con “una riduzione della velocità di trasmissione a valori inferiori alla soglia epidemica. Si osserva una diminuzione nei tassi di occupazione dei posti letto in area medica e terapia intensiva”. Lo rileva il monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità-ministero della Salute sull’andamento di Covid in Italia.

Nel documento si ribadisce di continuare a rispettare “le misure comportamentali individuali e collettive previste/raccomandate, l’uso della mascherina, aerazione dei locali, igiene delle mani, ponendo attenzione alle situazioni di assembramento. L’elevata copertura vaccinale, il completamento dei cicli di vaccinazione e il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l’impatto soprattutto clinico dell’epidemia”.

E in Sicilia sono 2.825 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore a fronte di 16.272 tamponi processati. Ieri erano 3.498. Il tasso di positività è quasi al 17,4% in diminuzione rispetto al 18,1% ieri. La Sicilia è al sesto posto per contagi. Gli attuali positivi sono 165.320 con un decremento di 3.139 casi. I guariti sono 5.940 e 24 le vittime che portano il totale dei decessi resta 11.775. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 877, 14 in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 47, due in più rispetto a ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 510 casi, Catania 614, Messina 526, Siracusa 234, Trapani 255, Ragusa 176, Caltanissetta 134, Agrigento 288, Enna 88.