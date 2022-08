Covid: aumentano i ricoveri nelle intensive siciliane

Sono 1.920 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.787 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano 2.931. Il tasso è al 15%, in diminuzione rispetto al 16 ieri. I guariti sono 2.482, i morti 9. Negli ospedali i ricoverati sono 850, undici in meno rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 47, due in più rispetto a ieri.

A livello provinciale si registrano a Palermo 463 casi, a Catania 403, a Messina 343, a Siracusa 164, a Trapani 155, a Ragusa 140, ad Agrigento 136, a Caltanissetta 80, a Enna 36.

In tutta Italia i nuovi contagiati sono 26.662. Ieri erano 35.004. Le vittime del virus sono 74, in netto calo rispetto alle 158 di ieri. Il tasso è al 16%, in aumento rispetto al 15 di ieri. Eseguiti 166.481 tamponi. Sono 342 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri, mentre gli ingressi giornalieri sono 25. I ricoverati nei reparti ordinari sono invece 8.926, cioè 102 in meno rispetto a ieri. Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.094.956, ovvero 10.502 in meno rispetto a ieri. In totale sono 21.313.427 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 173.136. I dimessi e i guariti sono 20.045.335, con un incremento di 37.084.