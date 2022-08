Catania SSD, pratica completata

Pratica completata. Il Catania SSD, tramite una nota ufficiale, ha annunciato di espletato tutti gli adempimenti richiesti dalla Federazione, che nei giorni scorsi aveva chiesto al club di Pelligra un’integrazione documentale e il versamento di 750 mila euro per perfezionare la richiesta d’iscrizione alla Serie D.

“Catania SSD – si legge nel comunicato dalla società – rende noto di aver depositato in data odierna, presso la sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la documentazione richiesta per l’ammissione al Campionato Interregionale 2022/23 ai sensi delle previsioni contenute nelle Noif. Avendo inoltre espletato gli adempimenti richiesti dalla Figc, Catania Ssd resta in attesa delle determinazioni degli enti federali”.