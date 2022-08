Catania: droga pure a 12enne, poi si barricano

CATANIA – Vendevano droga anche a minorenni, perfino a un ragazzino di 12 anni. La polizia ha denunciato quattro persone, due uomini e due donne, che nel quartiere di San Cristoforo spacciavano in un appartamento di via Salvatore Di Giacomo. Gli agenti sono entrati nel palazzo nonostante le difficoltà legate alla presenza di numerose vedette e a un articolato impianto di video sorveglianza: in tanti si sono dati alla fuga e i 4 occupanti della casa hanno opposto resistenza barricandosi dentro.

Quando sono riusciti a superare la resistenza, i poliziotti hanno trovato per terra una modica quantità di sostanza stupefacente vicino uno scarico idraulico, denaro di vario taglio e materiale di confezionamento. Durante i controlli sono stati fermati tanti assuntori e, in molti casi, si tratta di minorenni che immediatamente sono stati affidati ai rispettivi genitori.