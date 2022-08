Bloccato il ladro furioso in viale Vittorio Veneto

CATANIA – La polizia di Catania è intervenuta in viale Vittorio Veneto, dove una donna segnalava come il proprio figlio avesse appena bloccato un ladro mentre tentava di rubare la batteria della sua bicicletta elettrica. E’ stato così arrestato il malvivente, un pregiudicato che sin dall’arrivo degli agenti ha iniziato a inveire nei loro confronti, opponendosi con veemenza all’arresto con spinte e strattoni, cercando in ogni modo di divincolarsi per guadagnarsi la fuga. All’interno del suo scooter c’erano arnesi da scasso.