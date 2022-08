CATANIA – “Il buon esempio è contagioso”. È il motto di PuliAmoCatania, iniziativa civica che si terrà sabato prossimo dalle 8 alle 11, in piazza Europa. L’evento è aperto a tutti, adulti e bambini: basta portare scopa, paletta e guanti. I sacchetti per la raccolta differenziata saranno forniti dall’organizzazione. Al termine della mattinata di pulizia, l’immondizia sarà consegnata al servizio di nettezza urbana che si occuperà dello smaltimento. “PuliAmoCatania – dicono gli organizzatori – nasce dall’idea di alcuni cittadini decisi a rimboccarsi le maniche per ridare dignità a una piccola area della città che, come altre, è troppo spesso imbrattata da piccoli e grandi rifiuti gettati da passanti e residenti.