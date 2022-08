Casi di infezione a Lampedusa, chiuso un bar

LAMPEDUSA – E’ stato chiuso un bar, punto di ristorazione del centro di Lampedusa. Dopo che il sindaco, Filippo Mannino, ha firmato il divieto temporaneo di balneazione

nelle acque antistanti alla paratia del dissalatore di Cala Pisana, è arrivato anche lo stop all’attività commerciale del locale. Sull’isola, nelle scorse settimane, e ancora adesso anche se

sono in diminuzione, si sono registrati numerosi casi di febbre e problemi intestinali.

Sono in corso ulteriori esami per stabilire se possa trattarsi di casi di salmonellosi. L’Asp di Palermo ha fatto dei campionamenti di acqua di mare nelle varie Cale e di acqua del servizio idrico. Ma anche controlli approfonditi su tutti i locali di ristorazione e sono stati riscontrati problemi batteriologici proprio nel locale che, in via precauzionale, è stato temporaneamente chiuso.